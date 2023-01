Le Covid long terminé au bout d'un an : bonne nouvelle pour les cas les plus légers

"La grande majorité des patients iront bien après un an, et je pense que c'est une bonne nouvelle", s'est-elle encore félicitée. À l'été 2022, l'agence Santé publique France avait rapporté que plus de deux millions de personnes de plus de 18 ans étaient concernées par un Covid long dans le pays. Sur le continent, au moins 17 millions d'Européens ont été touchés par ce phénomène au cours des deux premières années de la pandémie, selon l'Organisation mondiale de la Santé.

Dans le détail, seules des différences mineures ont été observées entre patients hommes et femmes. Les enfants ont développé des effets moindres que les adultes au cours de la phase précoce du Covid-19, effets qui ont pour la plupart disparu à la fin de la période. "Ces résultats suggèrent que, bien que le phénomène de Covid long ait été redouté et discuté depuis le début de la pandémie, la grande majorité des cas d'infection bénigne ne souffrent pas de symptômes graves ou chroniques à long terme", assurent les chercheurs. Les résultats sont similaires pour toutes les différentes variantes du Covid-19 testées.