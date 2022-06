Le Covid, une fuite de laboratoire ? Ce que l'on sait vraiment après plus de deux ans de spéculations

La "vie d'avant" a déjà bien repris. On serait presque sur le point d'oublier le Covid-19. Pourtant, on ne dispose toujours pas de la réponse à une question cruciale : mais d'où vient le virus, apparu à Wuhan ? Un édito du journaliste Patrick Cohen remet le sujet au cœur du débat. Publié sur les réseaux sociaux ce mardi 6 juin, il retrace l'origine de l'épidémie, en se demandant s'il ne serait pas né "dans un laboratoire, plus précisément dans un laboratoire américain". Une prise de parole nuancée, qui n'est pas conclusive, mais qui est tout de même devenue virale. Les défenseurs de la théorie de la fuite d'un laboratoire y voient la preuve que "la vérité finit toujours par triompher". Derrière cette fracture entre deux visions, comment cette théorie, d'abord moquée, est-elle devenue crédible ?