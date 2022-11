Le crudivorisme prône une alimentation sans cuisson : quel impact sur la santé ?

Pour les spécialistes de l’alimentation, rien ne plaide pour une consommation exclusive d’aliments crus. Ils mettent d’ailleurs en garde contre les individus qui se présentent comme thérapeutes et qui présentent le crudivorisme comme un outil aidant à soigner des pathologies graves. Dans son rapport annuel, la Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (Miviludes) a évoqué à plusieurs reprises le crudivorisme. Ce document met notamment en garde contre ce qu’il nomme la stratégie des "dérapeutes", à savoir un "affaiblissement des victimes par le rejet de la médecine conventionnelle" et la promotion de pratiques non conventionnelles. Parmi lesquelles la naturopathie, le jeûne… Ou encore l’adoption d’un régime alimentaire cru.

Plusieurs personnalités se trouvent dans le viseur de la Miviludes. Le conférencier belge Jean-Jacques Crèvecœur d’une part, qui "mène une véritable croisade contre la médecine conventionnelle", mais aussi et surtout Thierry Casasnovas. Ce dernier, dont les vidéos cumulent plus de 90 millions de visionnages sur YouTube, a été visé par plusieurs centaines de signalements. Naturopathe et fervent militant d’une alimentation crue, il organise chaque année "un weekend de rencontre, facturé 350 euros par personne pour une simple participation" et vend de "nombreux produits dérivés tels qu’un extracteur de jus pour 300 euros et des magazines pour 20 euros". Un véritable business et des activités aux conséquences graves : la Miviludes évoque le cas de multiples patients qui "auraient renoncé à leurs traitements médicaux, perdu du poids et présenté de sérieux signes d’affaiblissement" en suivant ses préconisations. Des personnes fragiles sur lesquelles il exerce une "emprise mentale". Thierry Casasnovas a été rattrapé par la justice : une information judiciaire a été ouverte à son encontre pour "exercice illégal de la profession de médecin", "abus de faiblesse" et "pratiques commerciales trompeuses", ainsi que pour des "infractions économiques et financières".