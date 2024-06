Le café est l'une des boissons les plus populaires du monde. Le décaféiné est une alternative intéressante pour les personnes trop sensibles à la caféine. En revanche, le processus de décaféination pose de nombreuses questions.

C’est sans doute l’une des boissons les plus consommées au monde : le café. Son odeur et son effet "coup de boost" sont particulièrement plébiscités par les adeptes de la caféine. Même si le café est riche en antioxydant et a des bénéfices sur la santé cardio-vasculaire, il a aussi des effets néfastes chez les personnes très sensibles à la caféine. Ces personnes ressentent des troubles du sommeil, de l’anxiété et de la tachycardie. De même pour les personnes qui consomment du café en excès. Pour éviter ces effets ou réduire leur taux de caféine au quotidien, de plus en plus de personnes se tournent vers le décaféiné. Or, le processus de décaféination implique l'utilisation de produits chimiques et altère les composants du café.

Des solvants chimiques pour décaféination

En France, environ 8 % du café consommé est décaféiné. Il s’agit d’un café dont toute la caféine (ou presque) a été retirée. Pour cela, les industriels ont recours à des solvants chimiques. Parmi les produits utilisés, on retrouve le chlorure de méthylène ou l'acétate d'éthyle. Or, lors du processus de décaféination, ces solvants peuvent laisser des résidus dans les grains de café et peuvent même être dangereux pour la santé. C’est le cas, notamment, du chlorure de méthylène, que l’on retrouve dans les décapants et les dissolvants et qui est considéré comme cancérogène s’il est présent en doses élevées.

Par ailleurs, le "décaf", peut aussi causer des troubles digestifs. D’après la diététicienne et nutritionniste, Alexandra Murcier, interrogée par Doctissimo : "Les décaféinés sont aussi agressifs pour la muqueuse de l’estomac que le café classique, donc si vous souffrez d'un ulcère ou d'une gastrite, il faut réduire sa consommation, et ne pas les consommer à jeun".

Une bonne alternative pour réduire leur consommation de caféine

Le processus de décaféination peut aussi altérer les composants du café et réduire les quantités d’antioxydants. Or, les antioxydants jouent un rôle prépondérant dans l’organisme, ils ralentissent particulièrement le vieillissement prématuré des cellules. Par ailleurs, il a été prouvé que le café à des effets bénéfiques pour la santé : il réduit le risque de développer des troubles neurologiques, des troubles cardio-vasculaires et il réduit aussi le risque de développer un diabète de type 2. "La consommation de caféine de manière modérée est tout de même bénéfique pour la santé", explique d’ailleurs Alexandra Murcier.

Le décaféiné reste toujours une bonne alternative pour celles et ceux qui souhaitent réduire leur consommation de caféine. Les études ont montré que malgré le processus de décaféination, un certain nombre de composants bénéfiques. En revanche, il est conseillé de bien lire les étiquettes et choisir des décaféinés qui affichent la mention "sans solvant".