Le "Dry January" de retour en 2024 mais toujours sans le soutien de l'État

Le "Dry January" incite les Français à ne pas boire d'alcool pendant un mois. La cinquième édition commence dans quelques jours mais l'État refuse toujours de soutenir l'initiative. Interrogée par TF1info, la Fédération Addiction juge les politiques de prévention insuffisantes en France.

Ne pas boire d'alcool pendant un mois, du 1ᵉʳ au 31 janvier, c'est le défi qu'invite à relever le "Dry January" ("janvier sec", traduit littéralement). Cette initiative, née au Royaume-Uni et lancée en 2020 en France par une soixantaine d'organisations, veut permettre à chacun d'évaluer son niveau de dépendance. Le mois de janvier est un moment propice pour questionner la place de l'alcool dans notre quotidien, après la période des fêtes, synonyme d'excès.

Pourtant, depuis 2020, l'État refuse de s'associer à l'opération. Une situation dénoncée par Catherine Delorme, directrice d'un centre d'addictologie à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine) et vice-présidente de Fédération Addiction : "On ne peut pas dire qu'on se sent soutenus par l'État. Le 'Dry January' a été créé en 2019, en réaction à la décision du gouvernement de ne pas diffuser une campagne de prévention qui était déjà prête", précise-t-elle à TF1info. Le soutien d'Emmanuel Macron à la filière viticole est souvent mis en cause.

Le 14 décembre, Aurélien Rousseau, alors ministre de la Santé, refusait d'imposer aux Français "comment vivre pendant un mois", déclarant dans le même temps qu'il ne consommerait pas d'alcool en janvier. Une prise de position difficilement compréhensible pour Catherine Delorme : "Nous ne forçons personne à arrêter de boire, c'est un défi collectif. Pour Octobre Rose, les femmes ne sont pas obligées d'aller se faire dépister pour le cancer du sein. Pour le Mois sans tabac en novembre, c'est pareil."

Des politiques de prévention "insuffisantes"

Ce manque de soutien au plus haut niveau de l'État se traduit dans l'absence de budget : aucun financement pérenne n'est prévu en France pour les campagnes de prévention contre l'addiction. "Il faut répondre à des appels à projets, sinon seuls le soin et les politiques de réduction des risques sont pris en charge. C'est clairement insuffisant", signale la professionnelle de l'addictologie.

Les acteurs de la santé suivent, eux, le "Dry January", ou "Défi de janvier", avec attention. Santé publique France a évalué l'édition 2023, soulignant son intérêt car un adulte sur cinq dépasse les plafonds de consommation recommandés (maximum 10 verres par semaine et deux verres par jour et des jours dans la semaine sans consommation). L'alcool est responsable de 41.000 morts chaque année en France.