Le four micro-ondes est-il néfaste pour la santé ?

Aucun danger non plus de la part des ondes qui ont servi à chauffer votre plat une fois celui-ci sorti, assure Jean-Michel Courty. "Quand l'appareil est éteint, il n’y a plus de micro-ondes ni dans le four, ni dans la nourriture. C'est comme lorsque vous éteignez votre téléphone : il n’émet plus", donne pour exemple celui qui est aussi professeur à la Sorbonne. Dans un document spécialement dédié à l'appareil électro-ménager, l’Organisation Mondiale pour la Santé (OMS) insiste également sur ce point : "Il est important de prendre conscience que la nourriture cuite dans un four à micro-ondes ne devient pas 'radioactive'". Autrement dit, vous n’avez aucun risque de vous irradier le corps en mangeant de la nourriture chauffée au four à micro-ondes.

Le scientifique avertit en revanche sur un risque réel : celui de l'ébullition tardive. Les parois des récipients n'étant pas chauffées par les micro-ondes, elles n'offrent aucune accroche aux bulles de vapeurs pouvant se former lors d'une ébullition. Mais le moindre élément s'introduisant dans le liquide chauffé quelques secondes après sa sortie du micro-ondes, comme un carré de sucre, permet à ces bulles de se former, entraînant une ébullition tardive susceptible de faire déborder le liquide de son contenant et de vous brûler. "S’il faut attendre une trentaine de secondes avant de manger ou de boire un aliment qui sort du micro-ondes, c’est à cause de ce type de phénomène qui reste, en pratique, très rare", explique Jean-Michel Courty.