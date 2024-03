Les sages-femmes bientôt autorisées à pratiquer l'IVG instrumentale

Catherine Vautrin a annoncé jeudi que les règles encadrant l'Interruption volontaire de grossesse instrumentale allaient être simplifiées pour les sages-femmes. Dès la fin du mois de mars, ces professionnelles pourront procéder à cet acte à condition qu'au moins un médecin soit présent dans l'établissement.

Quelques jours après le vote de la constitutionnalisation de l'interruption volontaire de grossesse, le gouvernement veut rendre cet acte plus accessible auprès des femmes. Catherine Vautrin a ainsi annoncé jeudi sur France 2 vouloir simplifier les règles autour de l'IVG instrumentale lorsqu'elle est pratiquée par une sage-femme. À partir de fin mars, "elle va pouvoir le faire seul, avec simplement un médecin dans l’ensemble où elle exerce. Par exemple, si c’est un endroit avec trois bâtiments, il suffit qu’il y ait un médecin dans l’un de ces trois bâtiments", assure la ministre de la Santé.

"Élargir" le nombre de professionnels compétents

Jusqu'ici, le décret n° 2023-1194 du 16 décembre 2023 impose des conditions bien plus strictes. "L'organisation de l'établissement de santé permet l'intervention, sur site et dans des délais compatibles avec les impératifs de sécurité des soins, d'un médecin compétent en matière d'interruptions volontaires de grossesse par méthode instrumentale, d'un gynécologue-obstétricien et d'un anesthésiste-réanimateur [...] et la prise en charge des embolisations artérielles, dans des délais compatibles avec les impératifs de sécurité des soins", détaille le texte. Autrement dit, de plusieurs médecins aux compétences spécifiques, on passe à un seul médecin devant être présent pour qu'une sage-femme puisse procéder à un avortement.

À noter également que l'acte en lui-même a été "revalorisé" le 1ᵉʳ mars dernier. Jusqu'ici, "il était mal valorisé et donc un certain nombre de professionnels ne le faisaient pas pour cette raison", estime Catherine Vautrin. En résumé, l'exécutif, qui se refuse "à toucher à la clause de conscience des médecins", "élargit le nombre de personnes qui peuvent pratiquer l’IVG". "L'objectif est que les femmes qui veulent y recourir puissent le faire", conclut l'ancienne présidente du grand Reims.

L'IVG instrumentale, aussi appelée chirurgicale, est possible jusqu'à la fin de la 14ᵉ semaine de grossesse (soit 16 semaines après le début des dernières règles). Cette méthode consiste, sous anesthésie locale ou générale, à l'aspiration de l'œuf après une dilatation du col de l'utérus, contrairement à l'IVG médicamenteuse, qui implique la consommation de médicaments visant à provoquer l'interruption de la grossesse et l'expulsion de l'embryon.