Le groupe sanguin joue-t-il un rôle dans la protection face au Covid ?

Pour en arriver à une telle observation, ces travaux analysent la transmission du virus à la manière d’une transfusion sanguine : cela aurait ses mêmes conséquences, avec des rejets possibles en fonction des anticorps déjà présents dans le sang. Cette hypothèse a été validée par une nouvelle étude, menée en vie réelle et publiée début janvier. Jacques Le Pendu est directeur de recherche à l’Inserm et au Centre de cancérologie et d’immunologie de Nantes. Il est l’un de ses auteurs : "Nous avons pris des personnels hospitaliers infectés, vivant en couple et qui l’ont transmis ou pas à leur conjoint. C’était une cohorte de 333 couples, tous infectés entre la première vague et le mois de mai 2021. Ce qui nous intéressait ici, c'était qu’ils soient compatibles ou incompatibles. Quand la transmission se fait de manière incompatible, on observe alors qu’elle est diminuée de l’ordre de 40 ou 50%."

En réalité, cela est une affaire de nombre. Les personnes de groupe O sont donc les mieux protégées grâce aux anticorps anti-A et anti-B qu’elles possèdent. Mais c'est uniquement parce qu'elles se retrouvent le plus souvent dans une situation d'incompatibilité. Elles représentent 42% de la population en France, ce qui signifie que dans 58% des cas, elles sont en présence de personnes A, B ou AB, face à qui elles sont mieux protégées. C’est d’ailleurs pour cette raison qu’en matière de transfusion sanguine, elles sont considérées comme des donneurs universels, mais pas comme des receveurs universels. Face au Covid, les groupes A se retrouvent, eux, moins souvent protégés. "Leur seule situation d’incompatibilité est de recevoir le virus de personnes de groupe B ou de groupe AB, ce qui représente seulement 11% des cas", souligne Jacques Le Pendu.