Le kudzu : la plante idéale pour lutter contre les addictions

Tabac, alcool, drogues ou encore jeux vidéos et réseaux sociaux… L'addiction, d’après l’INSERM, est une “pathologie qui repose sur la consommation répétée d’un produit” et concerne bien des domaines. Selon les experts, les addictions entraînent une perte de contrôle de sa consommation, une modification de l’équilibre émotionnel et des perturbations de la vie professionnelle, personnelle et sociale.