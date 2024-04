Le lait d'or : quelle est cette boisson miracle qui booste votre système immunitaire ?

Anti-inflammatoire, digestive, réconfortante… Le Golden Latte est un concentré de bienfaits pour la santé. Préparation emblématique de la médecine traditionnelle indienne, elle est facile à réaliser. Elle tire ses bénéfices grâce à un mélange d’épices, à savoir le curcuma, le poivre noir, le gingembre et la cannelle.

Appelé aussi "lait d’or", le Golden Latte est une boisson tout droit venue d’Inde. Ce remède ancestral que l’on doit à l’ayurveda, médecine traditionnelle indienne est préparé avec du lait végétal, du curcuma, du gingembre, du poivre noir et de la cannelle. Le Golden Latte se consomme aussi bien au petit-déjeuner qu’avant d’aller se coucher et il est réputé pour ses multiples vertus sur l'organisme, mais aussi le système nerveux.

Le Golden Latte, la boisson gourmande qui allie l’utile et l’agréable

Dans la médecine traditionnelle indienne, le curcuma est une épice très importante, car c’est un anti-inflammatoire naturel très puissant. Le curcuma est réputé pour détoxifier le foie, préserver les défenses immunitaires, il lutte contre les douleurs articulaires, musculaires ou encore digestives. C’est un antioxydant et un digestif. Pour résumer, le curcuma est un allié santé et c’est lui qui donne à la boisson cette douce couleur orangée. Le Golden Latte combine les vertus d’autres épices. Le gingembre possède des vertus antifongiques et digestives précieuses pour les personnes fragiles des intestins. La cannelle est, quant à elle, réputée pour ses vertus apaisantes et relaxantes. Le lait, végétal de préférence, va booster la formation de sérotonine, l’hormone du bonheur.

Les bienfaits de cette boisson ancestrale ?

La synergie des ingrédients joue un rôle dans la réduction des inflammations. Le Golden Latte est non seulement réconfortant, mais il renforce le système immunitaire, facilite la digestion, favorise la perte de poids, régule le stress et aide à l’endormissement. Le lait d’or est une alternative gourmande aux boissons sucrées, mais aussi au café puisqu’il a un effet énergisant. En revanche, il est recommandé de ne pas en boire toute la journée, car il est un peu calorique.

Pour préparer cette boisson ancestrale, rien de plus simple. Dans une petite casserole, on fait chauffer 200 ml de lait avec ½ cuillère à café de curcuma, ½ cuillère à café de gingembre, ½ à café de cannelle et une pincée de poivre noir. On remue tous les ingrédients jusqu’à l’obtention d’un mélange crémeux et homogène. On retire la casserole juste avant ébullition. Pour libérer tous les bienfaits du curcuma, il est conseillé d’utiliser du lait de coco ou d’ajouter de l’huile de coco à la préparation. On laisse refroidir avant de déguster. Pour plus de douceur, il est possible d’ajouter une cuillère à café de miel.