Le masque inutile car le virus du Covid passe entre les fibres du tissu ? Gare à cet argument trompeur

"Le virus peut se propager lorsque de petites particules liquides sont expulsées par la bouche ou par le nez quand une personne infectée tousse, éternue, parle, chante ou respire profondément", souligne l'OMS sur son site. "Ces particules sont de différentes tailles, allant de grosses 'gouttelettes respiratoires' à des 'aérosols' plus petits." Quelle qu'elles soient, il s'agit de particules d'une taille bien supérieures à celles du virus, et qui se révèlent, dans leur immense majorité, trop massives pour franchir la barrière constituée par le masque.

Médecin hygiéniste et ancien président de la Société française d'hygiène hospitalière (SF2H), Bruno Grandbastien soulignait l'an passé à TF1info que les postillons qui ne franchissent pas les mailles sont également bloqués grâce au "caractère électrostatique des masques, qui va attirer les particules". L'efficacité du masque, unanimement reconnue par les spécialistes pour réduire la transmission et la contamination liées aux virus respiratoires, a conduit à sa généralisation de longue date dans des services hospitaliers ou dans les blocs opératoires. Au début de l'épidémie, certains médias ont par ailleurs rappelé que l'usage des masques remonte à plus de 100 ans, et que la survenue du Covid-19 n'a rien révolutionné. Il s'agit d'un geste barrière important, rappelait Bruno Grandbastien. "Dès que l'on instaure une barrière, on réduit de manière très importante les particules que l'on va émettre", dixit le spécialiste.