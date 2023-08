Le maté : la boisson idéale pour lutter contre la fatigue, mais pas seulement

Le maté peut se préparer de différentes façons, en infusion, en complément alimentaire ou durant une cure de quelques semaines. D’après Sabine Monnoyeur, naturopathe, praticienne de santé sur Lyon et Paris, le maté possède de nombreux bienfaits. Il permettrait d’augmenter la tension artérielle, de soulager les maux de tête, d’apaiser les douleurs causées par les rhumatismes, de favoriser l'amincissement, d’être antioxydant et de protéger le foie et la sphère digestive. Riche en caféine et en polyphénols, il est très efficace pour lutter contre la fatigue physique et mentale. Il est important de le consommer de manière raisonnée pour éviter les pics de nervosité.