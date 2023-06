Le nombre de jeunes en dépression a-t-il doublé, comme l’assure François Ruffin ?

Cela étant, ces chiffres concordent avec deux études menées par la Drees, le service de statistiques du ministère de la Santé, qui ont fait état de 19% à 22% de jeunes concernés par des états dépressifs respectivement en mai et en novembre 2020. Ces périodes de confinements stricts ont coïncidé avec une montée de l’anxiété chez les plus jeunes et n’ont fait qu’aggraver une tendance amorcée depuis 2010. Résultat, la prévalence d’états dépressifs "a connu une accélération sans précédent entre 2017 et 2021, en particulier chez les jeunes adultes", selon SPF.

"Le stress causé par la maladie de la Covid-19 et les restrictions imposées pour la contrôler apparaît comme l’une des principales hypothèses explicatives de cette hausse", alerte l'organisme de santé. D’autres facteurs, toujours liés à cette période trouble, peuvent expliquer la hausse des états dépressifs, comme "les difficultés scolaires, économiques et matérielles rencontrées", ou "des situations de vie (situation professionnelle, familiale et financière) rendues sans doute plus précaires dans le contexte de la crise sanitaire".