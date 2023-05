Le Nutri-Score doit devenir obligatoire en Europe, selon des scientifiques

En outre, le "Groupe des scientifiques et professionnels de la santé de l’UE soutenant Nutri-Score" rappelle que "de très nombreuses études scientifiques réalisées au cours des dernières années dans une vingtaine de pays démontrent l'efficacité du Nutri-Score pour aider les consommateurs à orienter leur choix vers des aliments de meilleure qualité nutritionnelle et donc plus favorables à leur santé". Il assure également que son adoption formelle dans sept pays européens à ce jour, dont la France, "a permis de démontrer la faisabilité de son déploiement et le soutien fort des consommateurs qui l’utilisent largement".

Le Nutri-Score est un système d'étiquetage qui vise à renseigner le consommateur sur les bénéfices ou les désavantages pour la santé des aliments en vente en magasin. Avec ses pastilles allant du vert au rouge assorties des lettres de A à E, ce système est en vigueur dans six pays européens : Allemagne, Belgique, Espagne, France, Luxembourg, Pays-Bas et Suisse.