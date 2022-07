"Rat" ou "surmulot" ? L'Académie de médecine alerte sur "un véritable danger pour la santé publique"

C'est pourquoi l'institution de santé appelle les mairies à appliquer "un plan de propreté urbaine, rigoureux et pérenne" afin de supprimer les déchets alimentaires accessibles aux rongeurs, à mener "de vigoureuses campagnes de dératisation", de surveiller les populations de rats d'égouts et le "portage d’agents pathogènes" et d'améliorer la diffusion des connaissances sur les virus véhiculés par ces rongeurs, "notamment à l’intention des propriétaires de NAC (nouveaux animaux de compagnie que sont les rats, les hamsters...)", face à une prolifération "inquiétante" du rat d'égout dans les grandes villes.