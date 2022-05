Le réchauffement climatique nuit à notre sommeil

La perte de sommeil par degré de réchauffement est environ un quart plus élevée pour les femmes que pour les hommes. Pour les plus de 65 ans, elle est deux fois plus élevée, et même jusqu'à trois fois plus élevée pour les seniors vivant dans les pays les moins développés, étant donné qu'elle n'y ont pas accès à des systèmes de refroidissement (volets, ventilateurs, climatisation).