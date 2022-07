Le Samu doit-il passer par Doctolib pour envoyer un patient aux urgences ?

Ici, Nicolas Dupont-Aignan fait référence à la "mission Flash", esquissée par celui qui est devenu entre-temps ministre de la Santé, François Braun. À aucun moment, le rapport ne mentionne un accès aux urgences conditionné à une réservation préalable sur le site Doctolib. Ainsi, la 23e recommandation de ce rapport vise à "réguler les admissions soit à l’entrée du service, soit par la régulation médicale préalable par le SAMU/SAS". Et celle-ci pourra passer par l'alternative d'une consultation dans un cabinet généraliste, avec un rendez-vous en amont : "Un triage avant ou à l’entrée du SU (IOA/ MAO ou SAMU) permet de mieux filiariser ces patients sur des horaires définis, en les orientant vers des solutions plus adaptées et référencées de soins non programmés (ville ou hôpital)".

Concrètement, le Samu ou l’accueil des urgences lui-même seront en mesure de renvoyer le patient vers un médecin de ville, si son état n’est pas jugé prioritaire. Les généralistes, ou les médecins libéraux spécialisés, acceptant de prendre ces patients en consultation recevront alors un bonus de 15 euros.

Depuis que Nicolas Dupont-Aignan a tenu ces propos, plusieurs médecins les ont dénoncés, à l’instar du docteur Jérôme Marty, président de l’Union Française pour une Médecine Libre (UFML).