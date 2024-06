Savon et gel douche peuvent apporter à la peau l'hydratation et la protection dont elle a besoin. Pour un savon comme pour un gel douche, il vaut mieux choisir un produit sans agents chimiques agressifs pour la peau. Votre produit nettoyant doit être adapté à votre type de peau.

Un temps laissé de côté, le savon a fait son retour dans les salles de bain ces dernières années. Certains défendent son usage pour des raisons écologiques ou parce qu’il serait plus respectueux de la peau. Mais est-ce vraiment préférable de se laver avec du savon plutôt que du gel douche ? On fait le point.

Quelles différences entre le savon et le gel douche ?

Si les deux sont employés pour le lavage du corps, de nombreuses différences existent toutefois entre le savon et le gel douche. Le premier se présente la plupart du temps sous forme de pain solide, tandis que l’autre est commercialisé en gel semi-liquide. La volonté de certains d’opter pour des produits d’hygiène plus écologiques a redoré l’image du savon ces dernières années. Et pour cause, puisqu’il est solide, il est généralement vendu avec très peu d’emballage, voire pas du tout. Ce qui contraste avec le gel douche, que l’on trouve en bouteille plastique ou en flacon rechargeable.

Le savon est aussi bien plus économique que le gel douche et dispose d’une durée de vie plus longue. Pour un même usage, il durerait en moyenne deux fois plus longtemps, à condition bien sûr qu’il soit conservé au sec.

Dans la catégorie des savons comme dans celle des gels douche, la composition peut varier du tout au tout. Dans les deux cas, il faut veiller à ne pas acheter un produit qui contient des agents chimiques trop agressifs pour la peau, comme le méthylisothiazolinone, qui est un allergène, ou l’ammonium lauryl sulfate, un perturbateur endocrinien fortement irritant.

Comment choisir ?

Pour un savon solide comme pour du gel douche, il est primordial de regarder leur composition avant d’acheter. Et pour cause : l’enjeu est de choisir un produit respectueux de son type de peau. "Il existe deux types de peau : grasse ou sèche", indique le Dr Marc Perussel, dermatologue au CHU de Rennes, interrogé par Ouest-France. En fonction de cela, "il faut choisir un certain type de détergent censé retirer la crasse et les salissures que notre peau absorbe au fil de la journée". Concrètement, votre choix de savon ou de gel douche doit être guidé par les besoins de votre peau.

Il est ainsi conseillé d’éviter d’utiliser un produit trop décapant si vous avez la peau sèche. Un savon ou un gel douche surgras, enrichi en agents hydratants, est alors préférable pour nourrir votre peau et prévenir les sécheresses cutanées ou l’eczéma. Pour les peaux très sèches, il est même recommandé d’utiliser un "savon sans savon", souligne le dermatologue. On parle alors de syndet, qui correspond à un détergent synthétique respectueux du pH de l’épiderme. À l’inverse, un produit avec un fort pouvoir nettoyant peut être employé sur une peau grasse puisqu’il va aider à éliminer l’excès de sébum.

Le savon est-il meilleur pour la peau que le gel douche ?

En termes de bien-être de la peau, le savon peut s’avérer être une meilleure option, notamment s’il a été saponifié à froid. Cette technique de production, qui ne passe pas par un chauffage excessif de la matière, permet de préserver la majeure partie des propriétés bénéfiques des ingrédients naturels. Le savon est alors plus doux et plus respectueux de la peau, même fragile. Il garantit une bonne hydratation, tout en préservant la barrière protectrice naturelle de la peau.

Le gel douche, lorsqu’il ne contient pas d‘agents nettoyants agressifs, dispose lui aussi de nombreux avantages. La pluralité des composants naturels aujourd’hui contenus dans les formules élaborées permet en effet de proposer des produits adaptés aux différents types de peau. Sa texture mousseuse et son format liquide sont par ailleurs plus agréables lors de l’application.