Le secret du bonheur d'après les Japonais : qu'est-ce que la méthode Ikigaï

D’origine japonaise, l’Ikigaï est un concept philosophique qui invite à trouver un meilleur équilibre personnel et professionnel afin de donner plus de sens à sa vie. Pour trouver son Ikigaï, il est recommandé de cultiver sa curiosité et de créer du lien social avec ses proches. Écrire dans un journal ses pensées au quotidien peut favoriser la pratique de la pleine conscience.

Après le lagom suédois et le hygge danois, un nouvel art de vivre venu de l’étranger ? L’Ikigaï est une tendance philosophique originaire du Japon. Cette méthode se base sur des préceptes de santé mentale et physique afin de mener une vie plus saine. Voici ce qu’il faut savoir sur ce concept.

Qu’est ce que l’Ikigaï ?

Traduisible par l'expression "joie de vivre » ou “raison d'être”, le terme Ikigaï désigne un concept philosophique japonais dont l’objectif principal est de trouver un équilibre pour donner un sens à sa vie. Particulièrement présent dans la culture nippone et notamment sur l’île d’Okinawa, l’Ikigaï permet d'exploiter son potentiel avec plus d’utilité afin de s'épanouir pleinement. Mêlant passion, mission, profession et vocation, cette quête - symbolisée par quatre cercles piliers - pousse chacun à trouver la motivation de se lever chaque matin avec plus de gratitude et de conscience du temps présent. On peut résumer l’Ikigaï à l’art de voir pourquoi la vie vaut la peine d’être vécue.

Si malgré leur incroyable longévité, les Japonais ne sont pas connus pour être le peuple le plus heureux du monde, cette nouvelle vision de la vie semble porter ses fruits. Paru en 2023, le dernier rapport de l’ONU sur le bonheur place en effet le Japon à la 47ème position du classement des pays les plus heureux, soit 15 places de plus qu’en 2020. Si en Occident, on utilise ce concept particulièrement dans le domaine professionnel, cette philosophie englobe donc plus que le simple travail.

Trois conseils pour trouver son Ikigaï

Pour trouver son Ikigaï, il est nécessaire de répondre à quatre questions fondamentales : Qu’est-ce que j’aime faire, comment gagner de l’argent, qu’attend le monde de moi, et quel talent me définit ? Ces interrogations permettent de mieux définir son objectif de vie pour lui donner plus de sens. Une fois une idée en tête, la motivation est davantage présente et elle pousse chacun à faire le maximum pour atteindre ce but créant un environnement de vie plus sain.

L’Ikigaï conseille donc de cultiver sa curiosité et d’éviter les routines. Apprendre à jouer d’un instrument de musique, étudier une nouvelle langue ou s’essayer à un art créatif… la stimulation quotidienne du cerveau améliore sa durée de vie et favorise la recherche du bonheur. Par ailleurs, il est recommandé de s’offrir du temps de qualité avec ses proches avant de maintenir un lien social bénéfique pour le bien-être. Le bénévolat est également une activité qui peut apporter du bonheur dans la quête de sens.

Enfin, très tendance ces dernières années, le journaling prend une place importante dans l’art de vivre Ikigaï. Cette activité consiste à écrire quotidiennement ses pensées, souvenirs et autres sentiments dans un cahier. Objectif : se libérer la tête et pratiquer la pleine conscience.