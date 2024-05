Le sel de bain, cet ingrédient beauté insoupçonné

Surtout connu pour procurer un moment de détente, le sel de bain a aussi des bienfaits sur vos muscles et votre santé mentale. Grâce à leur grande quantité de magnésium, ces cristaux de sel aideront à détendre votre système nerveux. Au quotidien, le stress et l’anxiété peuvent inévitablement entraver votre vie épanouie.

Après une longue journée de travail où vous avez accumulé de la fatigue, du stress et où vos nerfs ont pu être mis à rude épreuve, quoi de mieux que de se faire couler un bon bain chaud pour se détendre ? Qui plus est, avec du sel de bain, surtout connu pour vous aider à passer un moment de relaxation parfumé. Et concernant ces petits cristaux de sel, connaissez-vous vraiment leurs bienfaits sur votre corps ?

Des propriétés naturelles bénéfiques pour votre corps

Le sel de bain est, au premier abord, reconnu pour exfolier la peau de votre corps (c’est-à-dire éliminer les cellules mortes) et pour alimenter votre moment de bien-être lors d’un rituel de sérénité dans votre bain. Néanmoins, ces cristaux de sel ont bien d’autres bienfaits. À commencer par l’hydratation. Notamment, lorsqu’ils sont associés à des huiles essentielles, les minéraux contenus dans le sel de bain aident votre peau à retenir l’eau, lui procurant ainsi souplesse et douceur. Aussi, en raison des propriétés antibactériennes naturelles présentes dans le sel de bain, il peut aider à nettoyer votre peau en profondeur, lui donnant une apparence fraîche et propre.

Des bienfaits pour votre peau, mais pour vos muscles aussi

Mais il n’y a pas que pour la peau que le sel de bain est bénéfique, pour vos muscles aussi ! Tout d’abord, cet ingrédient beauté peut soulager vos éventuelles douleurs musculaires et vos jambes lourdes. En effet, les oligo-éléments et minéraux présents dans les sels de bains aident à "apaiser la tension et à favoriser une sensation de légèreté", selon le Cosmopolitan. Enfin, ces cristaux contiennent souvent une grande quantité de magnésium, absorbé ensuite par la peau lors de votre bain, ce qui vous aidera à détendre votre système nerveux.

Et votre santé mentale alors ?

Et au-delà de l’aspect physique, esthétique et musculaire, le sel de bain peut aussi avoir des bénéfices pour… votre santé mentale. Au quotidien, le stress et l’anxiété peuvent inévitablement entraver votre vie épanouie. Grâce au magnésium présent dans les sels de bain, en plus de jouer sur vos muscles, c’est votre niveau d’anxiété qui peut être réduit. Si vous êtes sujet aux crises d’angoisses, à savoir que prendre un bain avec ces petits cristaux colorés et parfumés peut éventuellement les prévenir.