Le succès de la naturopathie : fausse médecine et vrai danger ?

Pour consulter, rien de plus simple. Il est possible de prendre rendez-vous en ligne comme pour n'importe quel médecin. Sur le site spécialisé Doctolib, par exemple, on trouve 576 naturopathes rien qu'à Paris. Face à une telle recrudescence, qui entretient la confusion avec la médecine, les généralistes s'inquiètent. Dr Jean-Paul Hamon, médecin généraliste, doit le répéter chaque jour à des patients : "un naturopathe n'est pas un médecin !".