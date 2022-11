Le syndrome des jambes sans repos, trouble méconnu, qui concerne pourtant un Français sur dix

Le syndrome des jambes sans repos atteint, selon la caisse d'assurance maladie, 8,5% des Français et en majorité les femmes. Il apparaît généralement à l'âge adulte. La plupart du temps, les symptômes ne se manifestent que quelques fois par an, mais peuvent devenir chroniques chez certaines personnes (environ 2 % des Français). Ceux qui en souffrent ressentent des picotements, des fourmillements, des tiraillements, voire des impressions de "décharges électriques" dans les jambes. Des sensations qui poussent la personne à devoir se lever et à marcher, celles-ci étant atténuées par le mouvement. Dans 20 % des cas, les bras peuvent également être touchés.

Si cette maladie peut être gênante la journée, elle l'est d'autant plus la nuit. En effet, 80 % des personnes atteintes présentent des secousses musculaires involontaires pendant leur sommeil. Cela entraîne une flexion des pieds, des orteils, des genoux, voire des hanches. "[Ces mouvements] se produisent toutes les 20 à 40 secondes, sous forme de crises de 5 à 20 minutes qui surviennent plusieurs fois dans la nuit", précise la sécurité sociale. Une activité nocturne, inscrite dans la Classification Internationale des Troubles du Sommeil, qui peut perturber le repos du patient comme de son conjoint et entraîner somnolence diurne et troubles de l'humeur et de la concentration.