Covid-19 : avec un an de retard, Sanofi est prêt à sortir son vaccin

Le groupe français a dû repousser à deux reprises son calendrier quant à ce vaccin, qu'il espérait à l'origine rendre disponible avant la mi-2021. Il a d'abord enregistré un retard de six mois, à cause d'un problème de dosage, puis a encore pris du retard à cause des difficultés à trouver des personnes jamais contaminées pour mener des essais fiables. Sanofi a par ailleurs renoncé à un autre projet de vaccin anti-Covid, basé sur la technologie de l'ARN messager, comme ceux développés par Pfizer/BioNTech et Moderna, déjà au cœur des campagnes de vaccination dans de multiples pays occidentaux.