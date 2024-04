Le vapotage pourrait nuire à la fertilité des femmes

De nouvelles recherches suggèrent que l'usage de la cigarette électronique pourrait avoir un impact sur la fertilité des femmes. D'après ces travaux, le vapotage aurait pour effet de réduire les niveaux d'AMH, une hormone connue pour être un indicateur de fertilité.

"Ne vapotez pas si vous voulez un enfant !" Inventée en Chine, il y a un peu moins de 20 ans, la cigarette électronique connaît un succès grandissant ces dernières années. Et pour cause, aujourd'hui, de nombreux médecins s'accordent à dire que le vapotage est nettement moins nocif que le tabac. Et, bien que l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) la déconseille, de nombreux praticiens la préconisent dans le cadre du sevrage tabagique. Pourtant, à en croire de nouvelles recherches, l'usage de la cigarette électronique aurait une incidence sur la fertilité des femmes.

Ces travaux de recherche, dont un article du magazine Times s'est fait l'écho, s'appuient sur l'analyse d'échantillons sanguins qui ont été prélevés sur 8340 individus, âgés de 20 à 35 ans. Selon les résultats de l'étude, les femmes qui déclaraient vapoter régulièrement ou occasionnellement présentaient systématiquement des taux plus faibles d'hormone anti-müllérienne (AMH), un indicateur du nombre d'ovules restants dans les ovaires et donc aussi de fertilité. Lors de ces analyses, toutes les tranches d'âge, sans exception, étaient concernées.

Pas d'alcool, pas de vapotage, pas de tabac, pas de drogues ! Le Dr Helen O'Neill

"Il s'agit de la première preuve montrant un lien entre la fertilité et le vapotage au sein d'une large population", souligne l'auteure de l'étude, le Dr Helen O'Neill, auprès du Times. "Pas d'alcool, pas de vapotage, pas de tabac, pas de drogues !", c'est le message que les médecins doivent envoyer aux femmes qui envisagent d'avoir un enfant, recommande cette spécialiste en génétique reproductive et moléculaire à l'University College de Londres (UCL). Même si ces travaux doivent encore être confirmés, l'arrêt de la cigarette électronique pourrait s'avérer utile si vous projetez de fonder une famille.