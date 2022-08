Le virus de la polio circule-t-il massivement à New York ?

"Le Département traite le seul cas de poliomyélite comme la partie émergée de l'iceberg d'une propagation potentielle beaucoup plus importante", met en garde le Dr Mary Bassett, commissaire à la Santé de l'État de New York. "Nous devons affronter ce moment en veillant à ce que les adultes, y compris les femmes enceintes et les jeunes enfants de deux mois, soient à jour de leur vaccination, la protection sûre dont chaque New Yorkais a besoin contre ce virus."