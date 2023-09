Les acariens, à l'origine de la maladie du vitiligo chez certaines personnes ?

Pour mener ses travaux sur les acariens, le groupe de recherche a étudié des échantillons d'épiderme prélevés sur des patients atteints de vitiligo et des volontaires qui ne l'étaient pas, qu'il a exposé dans les deux cas à des acariens. Cette mise en contact a provoqué pour tous les échantillons la sécrétion de molécules d'inflammation et une hausse de la concentration en protéases. Plus la quantité d'acariens utilisée était élevée, plus ces quantités augmentaient. Une protéase produite par l'acarien en particulier a entraîné "le détachement des mélanocytes", et donc des pertes de pigmentations, pointe Méri Tulic.

Une réaction bien plus vive chez les patients atteints de vitiligo que les autres. "Si ce phénomène a été observé dans tous les échantillons, il était environ cent fois plus important dans ceux issus de patients atteints de vitiligo qu’avec les prélèvements de peaux non malades", explique la chercheuse. "Il y aurait donc une susceptibilité accrue de certaines peaux aux acariens, avec des jonctions cellulaires plus fragiles au niveau de l’épiderme et un système immunitaire plus réactif." Les scientifiques cherchent désormais à savoir si les patients allergiques aux acariens seraient "particulièrement vulnérables au vitiligo", et risquent donc davantage de contracter cette maladie, qui plus est "sous une forme plus sévère".