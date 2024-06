Près de 95 % des Français de plus de 18 ans sont stressés ou anxieux. Les "Accords toltèques" proposent quatre règles de vie plus un quotidien plus harmonieux et libéré des tensions. Quels sont ces quatre principes ? Comment les appliquer ?

Le développement personnel a le vent en poupe depuis plusieurs années déjà, mais il a connu un véritable essor après la crise sanitaire. Si ces détracteurs pointent des dérives, une imposture, une injonction à "être la meilleure version de soi-même", certains ouvrages ont réussi à atteindre le rang de référence. C'est le cas du livre "Les Quatre Accords toltèques" de Miguel Ruiz. Sorti pour la première fois en 1997, il connait aujourd'hui une nouvelle vie et donne les clés pour une vie plus harmonieuse, moins stressée, plus apaisée. Quels sont ces quatre accords ? On vous dit tout.

Avoir une parole impeccable

La communication est primordiale dans la vie en société. Don Miguel Ruiz écrit donc "parlez avec intégrité, ne dites que ce que vous pensez. N’utilisez pas la parole contre vous ni pour médire d’autrui". Appliquer cette règle de vie consisterait à mettre en pratique le "tourner sept fois sa langue dans sa bouche avant de parler". Pourquoi ? La parole peut blesser, aussi, pour éviter de blesser les autres et que nos mots dépassent la pensée, il est important de peser chacun de ses mots. "Dites à un enfant qu’il est enrobé et il se sentira gros toute sa vie", explique le psychologue et spécialiste de l'hypnose Olivier Perrot à Psychologies.com. Cette parole impeccable est aussi vraie pour les paroles que l'on s'adresse à soi-même. Se dire "je suis nul.le" ou "je ne suis pas capable" a une influence sur notre mental, limite notre confiance, notre bien-être et altère notre psychisme.

N’en faites jamais une affaire personnelle

"Ce que les autres disent et font n’est qu’une projection de leur propre réalité. Lorsque vous êtes immunisé contre cela, vous n’êtes plus victime de souffrances inutiles", écrit Don Miguel Ruiz. Traduction : ce que font ou disent les autres n'est pas de votre ressort. Il s'agit de se protéger "des flèches verbales", explique Olivier Clerc, essayiste et traducteur officiel des Accords Toltèques à RCF.fr. "Si j’ai un bouclier, je ne suis pas atteint, donc je ne réagis pas, je suis libre et protégé finalement de l’opinion d’autrui". De même, nous ne pouvons avoir le contrôle sur tout ce qu'il se passe autour de nous. Cet accord nous invite à prendre du recul.

Ne faites pas de supposition

"C’est un travers banal. Nous supposons, nous élaborons des hypothèses et nous finissons par y croire", souligne Olivier Perrot. On se fait tous des scénarios à propos de petites phrases, on extrapole et on finit par se faire des nœuds au cerveau. Ces suppositions sont une source d'angoisse et de stress inutile. Le plus simple ? "Ayez le courage de poser des questions et d’exprimer vos vrais désirs. Communiquez clairement avec les autres pour éviter tristesse, malentendus et drames", conseille Don Miguel Ruiz.

Faites toujours de votre mieux

Ce n'est pas une injonction à faire plus, mais à s'écouter, à prendre conscience des limites de son corps et de son mental pour éviter le surmenage et les burn-out. Faire de son mieux consiste surtout à se respecter et à apprendre à lever le pied. "Lorsque vous en faites trop, vous vous videz de votre énergie et vous finissez par agir contre vous. Mais si vous en faites moins, vous vous exposez à la frustration, à la culpabilité et au regret", précise Olivier Perrot. Pour Don Miguel Ruiz, "votre “mieux” change d’instant en instant. Quelles que soient les circonstances, faites simplement de votre mieux et vous éviterez de vous juger."