Les allergies saisonnières sont de retour : quels traitements prendre en prévention ?

Le retour du printemps marque aussi l’arrivée des allergies qui font le cauchemar de bon nombre d’entre nous. Nez qui coule, yeux larmoyants… Autant de symptômes provoqués principalement par l’inhalation du pollen des arbres, disséminé aux quatre vents. Pour éviter de passer le début du printemps cloîtrer entre quatre murs, voici ce que vous pouvez faire pour prévenir la rhinite allergique.

Le pollen se disperse déjà dans certaines régions françaises, en raison notamment de la douceur des températures qui ont fait bourgeonner les arbres. En France, on estime que 30 % des adultes et 20 % des enfants à partir de neuf ans sont concernés par les allergies. Chez les personnes sensibles au pollen, la rhinite allergique a beau être bénigne, il n’en reste pas moins qu’elle empoisonne chaque année le quotidien de nombreux Français. De mars à juin, pour le pollen des arbres et des arbustes, chacun cherche par tous les moyens à apaiser les éternuements, conjonctives et autres difficultés respiratoires. En guise de prévention, plusieurs solutions, comme la phytothérapie ou l’homéopathie, peuvent être envisagées.

Quels traitements pour limiter la prise d’antihistaminique ?

La première astuce pour prévenir la rhinite allergique, c’est d’éviter l’allergène ! Pour cela, vous pouvez consulter les calendriers et bulletins allergo-polliniques du Réseau National de Surveillance Aérobiologique (RNSA), qui met à disposition une carte des régions les plus impactées par le risque d’allergie. Puisque les allergies sont dues à un dérèglement du système immunitaire, il peut être judicieux de le renforcer. Comment ? En misant sur les aliments riches en vitamines, polyphénols, oméga-3 et autres minéraux qui boostent la prolifération des globules blancs et la production des anticorps.

Si vous souffrez d’allergie, avez-vous déjà essayé les plantes ? Issues de la pharmacopée traditionnelle, le plantain, les bourgeons de cassis, la menthe poivrée ou encore la viorne permettent d’apaiser et de diminuer la sensibilité des voies respiratoires. Après avoir demandé conseil à son médecin ou son pharmacien, l’homéopathie peut également être utilisée à titre préventif pour limiter les symptômes associés à la rhinite allergique. Disponibles sans ordonnance, ces traitements se présentent sous la forme de petits granules, de gouttes ou encore de pommades. Ces solutions permettent surtout de restreindre la consommation d’antihistaminiques, les médicaments les plus fréquemment cités en cas d’allergie saisonnière, qui peuvent entraîner une somnolence, une sensation de bouche sèche ou encore des nausées.

Quels gestes adopter si vous êtes allergiques ?

Pour ne pas laisser les allergies vous gâcher la vie, vous devrez surtout veiller à adopter les bons gestes. Première chose à ne pas oublier : se laver les cheveux le soir pour éviter que les pollens ne s’y installent. Même chose pour le linge, que l’on fera sécher de préférence à l’intérieur. Aussi, il est essentiel de ventiler son logement "avant le lever et après le coucher du soleil", "pendant 10 minutes" au moins, rappelle le RNSA. En extérieur, l’association pour la surveillance des pollens invite aussi les allergiques à éviter les activités qui provoquent une forte exposition aux pollens dans les régions à risque, comme le fait de tondre son jardin, de faire du sport en plein air ou une balade en forêt. Ou alors, munissez-vous de lunettes de protection ou de gants pour éviter tout contact avec les substances allergisantes. Lors de vos trajets en voiture, veillez également à laisser les fenêtres fermées. Bien sûr, tout ceci peut paraître contraignant, mais ces consignes vous permettront sans doute de ne pas risquer d’empirer l’intensité et la fréquence des crises.