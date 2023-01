Les biologistes menacent d'une nouvelle grève dès lundi : vers un "janvier noir" dans les laboratoires

Le bras de fer se poursuit. Toujours en conflit avec l'Assurance maladie et le gouvernement qui veulent leur imposer des économies, les biologistes libéraux se préparent à une nouvelle fermeture des laboratoires à partir de lundi, a appris jeudi l'AFP de sources syndicales.

Si les laboratoires sont restés ouverts pendant les fêtes, ils avaient annoncé un "janvier noir", et ils tiennent parole : après l'arrêt des remontées de tests Covid depuis lundi, et plusieurs grèves ces dernières semaines, leurs syndicats prévoient une grève dure toute la semaine prochaine. Une consigne de fermeture du lundi 9 au dimanche 15 a été transmise à leurs adhérents, ont indiqué à l'AFP les présidents de deux des quatre organisations représentatives de la profession, François Blanchecotte (SDB) et Lionel Barrand (SNBM).