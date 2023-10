Les cancers du larynx et de l'ovaire provoqués par l'amiante reconnus comme maladie professionnelle

L’amiante reste à ce jour la première cause de cancers d’origine professionnelle et la deuxième cause de maladies professionnelles. Selon les autorités sanitaires, l'inhalation de l'amiante, interdite en 1997, pourrait causer, via des cancers des voies respiratoires, entre 68.000 et 100.000 décès en France de 2009 à 2050. Même si toutes les formes d'amiante sont interdites dans l'Union européenne (UE) depuis 2005, les fibres d'amiante sont toujours présentes dans des millions de bâtiments et d'infrastructures, et responsables de la mort de 70.000 personnes par an en Europe.