Les capacités cardiovasculaires des jeunes en baisse de 40% en 40 ans ? Gare à ce chiffre cité par Pap Ndiaye

D'où vient ce chiffre de 40% ? Le ministère de l'Éducation nationale, contacté par l'équipe des Vérificateurs, note que le ministre n'a fait que partager via son message un élément mis en avant dans le dossier de presse qui accompagnait son intervention dans le Val-de-Marne lundi. Ce document de 22 pages, dont TF1info a pu prendre connaissance, met en effet en avant les fameux 40% et suggère qu'il émane d'une "étude inédite menée en 2022 sur les capacités physiques des collégiens français et les effets d’un entraînement individualisé".

Intitulée "Inverser les courbes", cette étude a été coordonnée par le cardiologue et médecin du sport François Carré. Rattaché au CHRU Pontchaillou, à Rennes, l'intéressé s'étonne qu'une telle donnée ait été relayée par Pap Ndiaye et qu'elle figure dans le dossier transmis aux journalistes. "On n'a jamais parlé de 40%", nous confie-t-il au téléphone, évoquant des services du ministère qui semblent avoir "un peu tout mélangé". L'étude à laquelle il a contribué n'a en effet pas quantifié directement la diminution des capacités cardiovasculaires des jeunes, mais a mis en lumière un recul de l'endurance au sein d'un panel de plus de 9.000 élèves. Pour parcourir une distance identique, ceux-ci ont mis en 2022 un temps supérieur à celui que l'on pouvait enregistrer en 1987. Leur vitesse moyenne était ainsi inférieure d'environ 1 km/h.