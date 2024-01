Les cas de grippe en hausse, 11 régions de l'Hexagone désormais touchées par l'épidémie

L'épidémie de grippe poursuit sa progression dans le pays. Onze régions de l'Hexagone sont désormais classées en alerte rouge par Santé publique France. Une diminution des indicateurs hospitaliers est toutefois constatée.

Les virus grippaux poursuivent leur progression. D'après le bulletin hebdomadaire de Santé publique France publié ce mercredi, la première semaine de l'année 2024 a été marquée par une hausse continue des cas de grippe. L'agence sanitaire constate une "nette augmentation des taux de positivité en ville et à l'hôpital". Et ce, partout sur le territoire.

Plus que deux régions de l'Hexagone épargnées

Une nouvelle région a ainsi été placée en "phase épidémique". Il s'agit des Pays de la Loire, qui rejoignent les Hauts-de-France, l'Île-de-France, le Grand Est, le Centre-Val de Loire, la Bourgogne-Franche-Comté, l'Auvergne-Rhône-Alpes, l'Occitanie, la Nouvelle-Aquitaine, la Provence-Alpes-Côte d'Azur et la Corse parmi les 11 régions de l'Hexagone en alerte rouge. Seules la Normandie et la Bretagne y échappent jusqu'ici, classées en "phase pré-épidémique".

L'épidémie est également présente dans les départements et régions d'outre-mer, avec une "phase épidémique" observée en Guyane et en Guadeloupe, et une phase "pré-épidémique" en Martinique.

Santé publique France

Toutefois, ces indicateurs sont aussi marqués par une bonne nouvelle : le nombre de passages aux urgences pour syndrome grippal est en baisse. Quelque 5384 personnes dans une telle situation se sont rendues aux urgences entre le 1ᵉʳ et le 7 janvier 2024, contre près de 5900 lors de la dernière semaine de 2023, d'après l'agence sanitaire.

Les autres virus de l'hiver, eux, sont en recul. Si l'épidémie de bronchiolite se poursuit dans huit régions de l'Hexagone, une "diminution de l'activité syndromique en ville et à l'hôpital" est constatée par Santé publique France "chez les enfants de moins de deux ans". Idem pour le Covid-19, avec une baisse "de l'ensemble des indicateurs", malgré une circulation "toujours active".