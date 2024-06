D'après l'Institut Pasteur, près de 6000 cas de coqueluche ont été confirmés dans le pays depuis début janvier. Des chiffres près de 12 fois supérieurs à ceux enregistrés durant toute l'année 2023. Comment expliquer une telle reprise ?

Un nombre de cas en très forte hausse. D'après des données de l'Institut Pasteur révélées mardi 4 juin par Le Parisien et confirmées à TF1info, les cas de coqueluche ont bondi ces dernières semaines dans le pays. Selon les chiffres de l'Institut, 5854 cas ont été déclarés lors des cinq premiers mois de l'année 2024 en France. À titre de comparaison, il n'y en avait eu que 495 sur toute l'année 2023, et 67 en 2022, 34 en 2021, et 606 en 2020.

Pourquoi un tel rebond ?

Pour le Pr Antoine Flahault, directeur de l'Institut de santé globale de Genève (Suisse), cela ne fait aucun doute : la pandémie de Covid-19 a déréglé le cycle normal de la circulation de la coqueluche. "Lorsque nous regardons les années 2020, 2021, 2022 et 2023, nous observons un très grand déficit de cas de coqueluche rapportés", analyse l'auteur de Prévenez-moi (Robert Laffont), interrogé par TF1info. Car les chiffres des années précédant la pandémie qui a bouleversé le monde sont plus importants : 2783 cas en 2019, 3233 en 2018, ou encore 3354 en 2017.

"Il s'agit quelque part d'un rattrapage observé depuis le début de l'année 2024", commente le Pr Flahault, pour qui les confinements de 2020 et les mesures de lutte contre le virus en vigueur jusqu'en 2022 ont contribué à diminuer aussi le nombre de cas de coqueluche. "Elles ont provoqué un déficit d'exposition" à cette bactérie très contagieuse, poursuit-il. "Le réservoir de personnes susceptibles d'être contaminées est désormais beaucoup plus important."

Faut-il s'en inquiéter ?

La maladie, une infection respiratoire, se transmet généralement par voie aérienne. Elle provoque des quintes de toux fréquentes et prolongées, se guérit habituellement au fil du temps, mais peut aussi être grave, voire mortelle, chez les nourrissons, les personnes âgées ou vulnérables.

Dès lors, un tel rebond ne doit pas être pris à la légère. "Les toux, souvent nocturnes, peuvent parfois être fatales", met en garde le Pr Flahault. "Contre cette maladie, nous possédons un très bon vaccin : il est donc préoccupant de ne pas le prendre." D'autant qu'il ne protège pas éternellement. "Il faut faire un rappel à l'âge de 10 ans, puis un autre dix ans plus tard...", souligne-t-il. "Encore faut-il le savoir : c'est l'éducation vaccinale." Les personnes vulnérables ou au contact de nourrissons et de personnes âgées sont ainsi invitées à bénéficier prioritairement de leur rappel vaccinal.

Reste qu'une telle reprise de la circulation de cette bactérie n'est pas une surprise. "Ce n'est pas une nouvelle souche, ni un variant", rassure le Pr Flahault. "Il n'y a pas d'inconnues, nous connaissons très bien la coqueluche depuis longtemps. En ce sens, ce n'est pas inquiétant. Mais n'oublions pas que la coqueluche tue."