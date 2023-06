Les cas de métapneumovirus humain grimpent aux États-Unis, que sait-on de ce virus ?

Mais la hausse soudaine des cas outre-Atlantique interroge. Pour le Dr Werner, il s'agit avant tout d'un "rattrapage de la dette immunologique". "Si vous reprenez le sport après deux ans d'arrêt, vous aurez mal partout et ne se serez pas très bon", vulgarise-t-il. "Pour le système immunitaire, c'est pareil. D'habitude, et notamment chez les enfants, il y a une large exposition aux infections virales diverses et variées tout au long de l'année. Mais durant deux ans, en raison du Covid-19, il y a eu isolement, masques, désinfection des mains du matin au soir, confinements… Il y a donc eu une nette diminution de l'exposition aux virus."

Depuis la fin de la pandémie de Covid-19, la vie normale a repris. Et la circulation des virus aussi, pour certains avec plus d'intensité, comme le métapneumovirus humain aux États-Unis. "Le système immunitaire est beaucoup moins entraîné. Il faut payer cette dette immunologique, et selon les virus, on la paie plus ou moins tard, plus ou moins fortement."