Les champignons sont-ils forcément bons pour la santé ?

En poêlée, en sauce ou en gratin, il existe de nombreuses façons de cuisiner les champignons, dont nous aurions tort de nous priver. D’abord, ils sont riches en protéines, dont la teneur varie “entre 2,1 et 3,3 % au lieu de 1 à 2 %” pour les légumes frais, détaille le Figaro. Par ailleurs, les apports en vitamines B et D sont également importants. La première aide à la croissance des cellules, au bon fonctionnement du système immunitaire, tout en jouant un rôle clef dans la réduction de la fatigue et du stress. La seconde, quant à elle, est impliquée dans de nombreux processus comme la fixation du calcium et du phosphore sur les os, permettant d'assurer la croissance et la robustesse du squelette. Autres avantages souvent mis en avant : la présence de minéraux comme le phosphore, qui intervient dans la production d’énergie, le potassium, qui active la contraction des muscles, mais aussi du cuivre et du sélénium, qui œuvrent “au renforcement du système immunitaire et protègent les cellules du vieillissement prématuré”, rappelle le diététicien Maxime Mességué.