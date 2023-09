Les champignons toxiques sentent toujours mauvais : on démêle le vrai du faux autour de la cueillette

Si ce n’est pas déjà fait, vous avez peut-être prévu de sortir en forêt ces prochains jours pour débusquer les plus beaux champignons. Pour celles et ceux qui l’ignorent encore, la cueillette sauvage est une pratique qui mobilise de nombreux sens, de la vue à l’odorat, et nécessite de faire preuve d’observation, de patience surtout, pour ne pas repartir bredouille. Si l’on ne peut nier qu’il y a toujours un facteur chance, les cueilleurs les plus expérimentés savent la provoquer en ciblant les "bons coins" et les milieux naturels qui hébergent le plus de champignons. Si vous avez grandi à la campagne, ou que vous y séjournez régulièrement, sans doute avez-vous déjà entendu les anciens ou amateurs de cueillette se vanter de leurs meilleures techniques de "chasse" et astuces pour différencier les espèces toxiques des comestibles. Tâchons à présent de distinguer la croyance populaire de ce qui relève de faits avérés quand sonne l’heure de partir à la recherche de bons champignons.