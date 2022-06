"Les chiffres sont très probablement sous-estimés" : l'infectiologue Karine Lacombe appelle à dépister plus largement la variole du singe

Sans être alarmiste non plus, Karine Lacombe rappelle que les possibilités de traitements sont assez faibles contre cette variole du singe. Et pour cause, la production du vaccin contre la variole n'est plus à l'ordre du jour depuis 1980 et son éradication de la surface terrestre. Face à cette résurgence, les autorités sanitaires françaises ont assuré avoir suffisamment de traitement pour contenir la flambée épidémique. Sur RTL, le 25 mai dernier, la ministre de la Santé Brigitte Bourguignon assurait que "pour l'instant, la situation (était) sous contrôle".