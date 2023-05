Les cigarettes électroniques prescrites pour lutter contre le tabagisme ? "C'est sur la table", avance François Braun

Le ministre de la Santé a par ailleurs appelé plus largement à "maintenir" la prescription pour les substituts nicotiniques en général, et a annoncé envisager "l'ouverture de cette possibilité de prescription également aux pharmaciens".

Il a en revanche martelé sa volonté de faire interdire les puffs, ces cigarettes électroniques aromatisées et jetables, très prisées des adolescents. Selon les scientifiques, elles "ne permettent en rien" de se détacher du tabac, bien au contraire, a-t-il insisté. "Elles amènent les jeunes vers le tabagisme, alors que c'est interdit de vente auprès des jeunes", a-t-il fustigé, déplorant par ailleurs un "non sens écologique".

"Pour moi, il faut l'interdire", a insisté François Braun. "Ce produit spécifique n'a rien à voir avec les enjeux de santé publique." Une proposition de loi sur le sujet, à laquelle il a apporté son soutien, est en préparation. Mais il faudra attendre encore plusieurs mois avant qu'elle ne soit votée par les députés et sénateurs et qu'elle puisse éventuellement entrer en vigueur. "Nous allons avancer le plus vite possible en fonction de ce que nous permettent nos institutions", a assuré le ministre.