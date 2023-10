Les compléments alimentaires pour enfants sont-ils vraiment utiles et sans danger ?

On les trouve sous forme d’ampoules, de gélules, de cachets ou plus récemment, de gummies. Les compléments alimentaires se trouvent désormais dans tous les rayons de pharmacie et promettent d’apporter une solution à tous nos problèmes : croissance, concentration, mémoire, énergie, ballonnements… D’après la dernière enquête réalisée par 60 millions de consommateurs, ils ne sont pas tous à bannir. Néanmoins, beaucoup ont une composition plus que douteuse. Dans Biane Enfant du laboratoire Pileje, utilisé pour apporter une source en oméga 3, on trouve par exemple des additifs en grand nombre. “Ces additifs permettent sans doute de masquer le goût du poisson qui est ici utilisé pour apporter des oméga 3”, précise le document. Comme le Pediakid des laboratoires Ineldea, Biane Enfant a été enrichi en vitamine D. Si elle est indispensable à l’organisme, une surconsommation peut s’avérer dangereuse.