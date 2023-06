Les compléments alimentaires : pourquoi et quand en prendre ?

À l’approche de l’été, les laboratoires proposent tout un éventail de compléments alimentaires. La promesse est simple : ils régleront tous vos problèmes. Seulement, les compléments alimentaires ne sont que “des denrées dont le but est de compléter un régime alimentaire normal” explique le ministère de l’Agriculture. Leurs apports nutritionnels viennent s’ajouter à un régime équilibré. Les compléments ne sont pas des médicaments et sont essentiellement destinés à une catégorie de personnes en bonne santé. On les trouve sous forme de gélules, de pastilles, de pilules ou de comprimés, voire dans des ampoules ou des sachets de poudre.