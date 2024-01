Les conseils de Vincent Valinducq pour ne pas perdre la voix

Avoir une bonne voix est indispensable quand on doit prendre la parole devant une assemblée. Pour que nos cordes vocales ne nous fassent pas défaut, il faut en prendre soin. Vincent Valinducq nous explique dans Bonjour ! La Matinale de TF1, comment ne pas perdre la voix.

On se rappelle tous de la vidéo d’Emmanuel Macron, alors candidat à l’élection présidentielle de 2017, en plein meeting, scander, "c’est notre projet", à bout de voix. La voix qui s’échappe, se distord ou qui se perd, ne concerne pas uniquement les hommes politiques. Parmi les professions forcent beaucoup sur la gorge, il y a bien sûr les enseignants et les professeurs. À force d’élever la voix et de hausser le ton, il arrive que ceux-là terminent la journée aphone. Il nous arrive tous de surmener notre organe, lorsqu’on s’époumone un peu trop en soirée ou lors d’un concert ou un match de foot. Parler fort, parler longtemps, crier abîment nos cordes vocales. Dans Bonjour ! La Matinale TF1, Vincent Valinducq nous livre quelques conseils pour ne pas se casser la voix.

Quand la voix enrouée est un signe de maladie

Pour mieux comprendre la voix, il faut s’intéresser à notre larynx. On y trouve deux cordes vocales qui vibrent lorsqu’on respire ou lorsqu’on émet un son. Quand nous sommes enrhumés, elles vibrent un peu moins bien et c’est ce qui explique que l’on a la voix enrouée. En revanche, il arrive parfois qu’une des cordes vocales soit paralysée. Une voix enrouée peut être aussi une conséquence d’un reflux gastrique œsophagien ou dans les cas les plus graves, révélé la présence d’un cancer.

Comment prendre soin de ses cordes vocales

Si la voix enrouée est due à un rhume ou une grippe, il n’est pas nécessaire de consulter. Votre voix retrouvera son éclat au bout de sept jours. En revanche, pendant ce moment-là, il est important de reposer votre larynx et vos cordes vocales. On évite de parler, mais aussi de chuchoter, car ce faisant, on force aussi beaucoup sur la voix. On adopte donc la technique de Céline Dion et les repos vocaux pour éviter le surmenage.

Pour prendre soin de sa voix, il est conseillé de bien s’hydrater et de réaliser des inhalations avec des herbes comme le thym. Évidemment, il est aussi fortement recommandé de réduire, voire arrêter la consommation d’alcool et de tabac. Il est également préférable de prêter un œil sur la température de nos intérieurs. On fait en sorte de ne pas trop chauffer la maison en hiver ou de mettre trop de climatisation l’été, car cela a pour effet d’assécher et d’irriter les muqueuses.

Si vous êtes enroué, mais que vous constatez des symptômes préoccupants comme des crachats sanglants ou une voix modifiée depuis plus de trois semaines, il est important de consulter le médecin ORL ou un phoniatre. C’est un signe d’alerte pour vous.