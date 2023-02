Les croyances et les idées reçues sur le cancer progressent chez les Français

Or tous les Français ne sont pas égaux face à ces croyances et ces attitudes face au cancer : le niveau de diplôme et de revenus joue un grand rôle. Les personnes les moins diplômées sont moins nombreuses à identifier le risque lié au tabac et à l'alcool, par exemple, et sont aussi les plus enclines à croire que les causes du cancer sont héréditaires. Les femmes ayant les revenus les plus faibles, elles, sont celles qui déclarent le moins se soumettre à un dépistage du cancer du col de l'utérus. D'où la nécessité d'adapter la stratégie de lutte contre la maladie "pour accompagner chacun dans sa bonne information et sa bonne compréhension" de ses mécanismes, souligne le communiqué.