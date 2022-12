Les épidémies de Covid et de variole du singe terminées en 2023 ? L'OMS l'espère

"Ce virus ne va pas disparaître. Il est là pour rester et tous les pays devront apprendre à le gérer en même temps que d'autres maladies respiratoires", a-t-il poursuivi, prédisant encore "de nombreux incertitudes et défis en 2023". Le comité d'urgence de l'OMS sur le Covid-19, qui évalue si le virus constitue une urgence de santé publique d'intérêt international, discutera des critères permettant d'établir ou non la fin de cette urgence sanitaire lors d'une réunion en janvier. Il se penchera sur l'épidémiologie, les variants comme Omicron et l'impact du virus.

L'épidémie "n'est plus ce qu'elle était au début", puisque les cas donnent lieu aujourd'hui à moins d'hospitalisations et de morts, a expliqué Maria Van Kerkhove, à la tête de l'équipe technique de l'OMS sur le Covid. Les décès surviennent surtout chez les non-vaccinés ou n'ayant pas reçu tous les vaccins, a-t-elle ajouté. Selon l'organisation onusienne, 30 milliards de doses de vaccins ont été administrées dans le monde, mais 30% de la population mondiale n'a reçu qu'une seule dose. Depuis le début de l'épidémie, près de 650 millions de cas d'infection au Covid-19 et plus de 6,6 millions de morts ont été enregistrés, d'après elle, qui juge toutefois ces chiffres très en deçà de la réalité.