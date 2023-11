Les États-Unis approuvent le premier vaccin contre le chikungunya

Le virus du chikungunya cause l'apparition brutale de fièvre et de violentes douleurs articulaires. Les symptômes peuvent parfois perdurer durant des mois, voire des années, mais les décès sont rares. Cette maladie est essentiellement présente dans les régions tropicales, notamment en Afrique, en Asie du Sud-Est et dans certaines régions américaines. Mais elle s'est toutefois répandue dans de nouvelles régions du monde, causant une hausse des cas. Et cela devrait continuer : le réchauffement climatique devrait contribuer à la plus grande propagation du chikungunya.

La maladie a d'ailleurs été qualifiée comme une "menace de santé émergente" par la FDA. "Les infections au virus du chikungunya peuvent conduire à de graves et longs problèmes de santé, en particulier pour les personnes âgées et les individus ayant des antécédents médicaux", a souligné dans le communiqué Peter Marks, haut responsable au sein de l'agence américaine. Au moins 5 millions de cas d'infection au chikungunya ont été enregistrés ces quinze dernières années.