Vaccination obligatoire : les Français y sont largement favorables mais s'estiment mal informés

Toutefois, l'étude montre aussi que "le niveau de connaissance des Français sur les différents vaccins et sur leur propre statut vaccinal est préoccupant", affirme GSK dans un communiqué. Ainsi, "moins d'un Français sur deux est certain d'être à jour concernant son statut vaccinal" (43%) - 35% "le croient" mais n'en sont "pas certains" -, et la population ignore majoritairement "l'existence d'un vaccin" pour une maladie sur trois.

D'après cette enquête, "86% des Français se trompent ou ne savent pas qu'il existe un vaccin contre le zona", un taux toujours élevé pour le rotavirus, le virus responsable de la gastro-entérite (79%), ou encore la varicelle (59%). Le manque de connaissance des parents sur les vaccinations pédiatriques se fait également sentir, puisque "sur 11 vaccinations pédiatriques obligatoires, seulement quatre d'entre elles sont connues par une majorité de parents".

Cette étude "met en lumière le très fort niveau de méconnaissance de la population sur les différents vaccins existants, et c'est très préoccupant", commente Etienne Mercier, directeur du pôle Opinion et Santé d'Ipsos. "Les résultats montrent que si de nombreux Français ne se vaccinent pas ou ne sont pas à jour de leur vaccination, c'est d'abord en raison du manque d'information sur les vaccins. C'est aujourd'hui le principal frein."