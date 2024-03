"Une bombe à retardement" dans les hôpitaux français ? Ces "disparités préoccupantes" après le Covid-19

Quatre ans après le début du premier confinement en raison du Covid-19, l'activité "globale" des hôpitaux publics a retrouvé son niveau d'avant-crise, établit le premier baromètre santé de la Fédération hospitalière de France (FHF). Toutefois, ce retour à la normale cache de profondes disparités et ne compense pas le retard accumulé pendant la crise.

Quatre ans jour pour jour après le début du premier confinement, la Fédération hospitalière de France (FHF) fait le point sur la situation du système hospitalier français. "Sur la période allant de 2019 à 2023, on constate un sous-recours national cumulé de 3,5 millions de séjours hospitaliers en médecine, actes peu invasifs et chirurgie", note l'association dans son premier baromètre santé réalisé en coopération avec Franceinfo. Un déficit qui interroge sur une "forme de dette de santé publique, c’est-à-dire d’activité à rattraper ou de conséquences durables sur l’état de santé de la population de prises en charge intervenues avec retard". L'exemple le plus frappant est celui de la détection des cancers, avec 260.000 endoscopies diagnostiques qui n'ont pas pu être réalisées depuis 2020.

Une "bombe à retardement de santé publique"

Heureusement, la FHF relève que "le niveau d’activité en 2023 a, au global, tous types d'hospitalisation confondus, retrouvé le niveau observé en 2019", avec un niveau de recours aux soins proche de ce qui est attendu (en fonction des données précédentes, pondérées par l'augmentation de la population survenue depuis). Pour autant, ces chiffres cachent des disparités "préoccupantes". "Depuis le début de la pandémie de Covid, notre système de santé est entré dans une mutation profonde, rapide. Dans ce contexte, si l’activité a globalement repris, nous nous inquiétons d’un recours aux soins insuffisant dans plusieurs disciplines, [...] qui pourrait bien devenir une bombe à retardement de santé publique si nous ne prenons pas le sujet à bras-le-corps", alerte Arnaud Robinet, le président de la FHF.

Ainsi, au-delà des inégalités territoriales bien connues, le rapport pointe des sous-recours sur les prises en charge digestives (-11%), la cardiologie (-13%), les opérations liées au système nerveux (-11%) et la rhumatologie (-12%) par rapport à 2019. Ce phénomène concerne plus particulièrement les personnes de plus de 45 ans (baisse de 8,4 % par rapport à ce qui était attendu, soit un total de 428.000 séjours). À elles seules, elles concentrent 99% du sous-recours total constaté en 2023. De même, selon un sondage Ipsos mené en parallèle, quatre malades chroniques (ou concernés par un handicap physique) sur dix partagent le constat que leur prise en charge médicale s’est détériorée depuis le Covid-19.

Capacités hospitalières lacunaires et renoncement aux soins

La principale explication à ces dérèglements est sans aucun doute celle d'un manque de moyens et de personnels. "En 2023, en analysant l’ensemble des fermetures ponctuelles de lits à l’hôpital public, l’équivalent de 7% des capacités d’hospitalisation en MCO (médecine, chirurgie, obstétrique) étaient fermées sur l’année. Dans 6 cas sur 10, les tensions sur les effectifs étaient en cause (contre 5 sur 10 en 2022)", explique le baromètre. "L’an passé, 70% des répondants ont fermé des lits en médecine, 29% en chirurgie, 25% en soins critiques et 17% aux urgences. Seuls 22% des établissements n’ont fermé aucun lit en 2023", précise-t-il. Heureusement, selon les projections, 74% des établissements interrogés prévoient des réouvertures de lits en médecine sur l’année, 71% en soins médicaux et de réadaptation et 64% en chirurgie.

Baromètre FHF montrant les diparités à l'hôpital après la crise du Covid-19. - Baromètre de la Fédération hospitalière de France

En parallèle, le manque de professionnels de santé à tous les échelons produit, in fine, un impact sur les hôpitaux. Le temps d'attente pour obtenir un rendez-vous médical a presque doublé en cinq ans sur la majorité des spécialités (par exemple 10 jours contre 4 jours chez les généralistes, 2 mois et 2 semaines contre 1 mois et 3 semaines chez les cardiologues). Par conséquent, les Français ont tendance à solliciter excessivement les urgences, ce qui crée d'autres tensions. Plus d'un habitant de l'Hexagone sur deux (54%) avoue à l'Ipsos s'être déjà rendu dans un service d’urgence pour des raisons qui ne relevaient pas d'une urgence médicale (contre 42% en 2019).

Mais dans le même temps, les difficultés économiques et d’accès aux soins poussent régulièrement les patients à renoncer à un acte de soin ou à une consultation. Ce sont plus de 6 Français sur 10 (63%) qui affirment avoir déjà connu une telle situation. "Sans pouvoir apporter, à ce stade, de réponse définitive sur les causes de cette situation, le baromètre FHF - France Info que nous présentons aujourd’hui accrédite en tout cas l’hypothèse de tensions qui restent trop importantes sur nos capacités d’hospitalisation et d’une possible hausse du renoncement aux soins du côté des Français", résume Arnaud Robinet.

Pour rattraper, ou du moins ne pas aggraver, ces difficultés, le gouvernement, qui doit fixer dans les prochains jours les nouveaux tarifs remboursés des prestations hospitalières, doit "soutenir l'hôpital public" en "concentrant les moyens" sur ces filières prioritaires, martèle la FHF.