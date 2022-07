Les idées reçues sur le "summer body" : que nous dit la science sur la perte de poids ?

Entre les Unes de magazines, les publicités placardées et les conseils sur les réseaux sociaux, l'été arrive avec son lot de solutions miracles pour atteindre l'"objectif bikini". Des injonctions toujours plus nombreuses, parfois coûteuses et souvent contradictoires. Pour y voir plus clair, l'équipe des Vérificateurs vous propose une série d'articles réalisée en partenariat avec l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm) et les chercheurs les plus aguerris sur ces questions.

Nous avons voulu clôturer cette série en faisant le point sur les solutions scientifiquement prouvées pour perdre du poids. Pour répondre à nos questions dans ce quatrième et dernier épisode, nous avons interrogé Daniela Cota, responsable de l'équipe Équilibre énergétique et obésité à l'Inserm, et Mathilde Touvier, directrice de recherche en épidémiologie nutritionnelle.