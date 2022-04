Des soignants français payés 10% de moins que leurs homologues européens ?

D'ordinaire, pour effectuer des comparaisons entre pays européens, c'est le recours aux données d'Eurostat qui s'impose. Problème : l'institution ne dispose pas de telles informations, comme elle le reconnaît auprès de TF1info. Dès lors, c'est vers les éléments fournis par l'OCDE qu'il convient de se tourner, ce qu'on fait les membres de l'European DataLab, un groupe d'économistes qui s'est intéressé fin 2020 aux salaires des personnels infirmiers à travers le continent.

Puisque 100 euros ne sont pas comparables en France ou en Roumanie, les classements ont été effectués à partir du salaire brut moyen des infirmières et infirmiers, le tout exprimé en parité de pouvoir d'achat (PPA). L'influence du coût de la vie et du niveau de développement se trouve ainsi prise en considération. Il en ressort que la France se situe au niveau de la médiane des rémunérations en Europe, avec 31.493 euros brut PPA. Le Luxembourg, la Belgique et l'Islande sont les pays affichant les plus hautes rémunérations, quand les pays baltes et la Hongrie ferment la marche. Notons que l'Italie, le Portugal ou encore la Finlande sont derrière la France.