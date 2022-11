Les médecins généralistes appelés à faire grève ce 17 novembre, des cabinets fermés

En colère face à la surdité du gouvernement, ils appellent à la grève. Médecins généralistes et étudiants en médecine sont appelés à manifester et à faire la grève, jeudi 17 novembre, dans toute la France, pour soutenir "l'avenir de notre système de santé". C'est l'appel lancé mardi par l’Association nationale des étudiants en médecine de France (Anemf), et l'InterSyndicale Nationale des Internes (Isni), qui dénoncent, dans la réforme du gouvernement, des "mesures coercitives visant à réguler l'installation des jeunes médecins et à instaurer une quatrième année d'internat".

Après une première manifestation, le 14 octobre, leurs revendications sont les mêmes : mettre fin à la quatrième année d'internat pour les étudiants en médecine générale, supprimer l'interdiction de l'intérim médical et une revalorisation de leur statut, détaille l'Anemf sur Twitter. Le syndicat national de médecins MG France, qui défilera ce jeudi, soutien ces requêtes, estimant que "le cœur de métier du médecin traitant est attaqué comme jamais il ne l'a été".