Les médecins ont subi un peu plus d'agressions en 2021, des plaintes toujours "trop peu" nombreuses

La réalité serait sans doute bien supérieure, selon le Conseil national de l’Ordre des médecins (Cnom) qui estime qu'"environ 30 % des incidents sont signalés". Parmi les victimes, les médecins généralistes restent toutefois surreprésentés (61 %) alors qu'ils occupent seulement 43 % du corps médical en activité. D’autres spécialités suivent plus loin derrière avec les cardiologues (6 %), les psychiatres (3 %) ou encore les ophtalmologues (2 %) et les dermatologues (2 %).

Dans la majorité des cas, l’agresseur reste le patient (54 %) ou leurs proches, ajoute l'Ordre. Autre observation, la plupart des incidents (70 %) sont des atteintes verbales - injures, menaces, harcèlement -, le reste se répartissant à parts à peu près égales entre agressions physiques, vols et vandalisme. Les motifs évoqués tournent le plus souvent autour d'une demande non satisfaite du patient : "reproche relatif à la prise en charge", "refus de prescription" ou encore "temps d'attente jugé excessif".